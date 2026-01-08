"Бургасбус" има готовност да входира докладна записка за намаляване на цената на билета за еднократно пътуване, закупен на борда на автобуса, след окончателно произнасяне на компетентните органи. Това става ясно от писмо на управителя на общинския превозвач Петко Драгнев до кмета на Бургас Димитър Николов и председателя на ОбС – Бургас Михаил Хаджиянев, установи справка наВ момента "Бургасбус“ подготвя становище и документи, свързани с обективните икономически фактори, довели до увеличението с 6 стотинки на цената на билета, закупен на борда на автобуса, каквито са изискванията на контролните органи на НАП и КЗП."Важно е да се отбележи, че всички цени на абонаментни карти не са променяни. Не е променена и стойността на единичното пътуване с карта, която варира от 1.20 лева/ 0.61 евро при закупуване на 50 пътувания до 1,30 лв./ 0,66 евро при зареждане на 1 пътуване.Осигурили сме и възможност за заплащане на превозни документи в превозните средства с банкови карти, с което значително ще намалее броят на продаваните хартиените билети“, пише Драгнев.Предложението за увеличение на цената, беше входирано от дружеството с докладна записка и обосновано с мотиви към нея. Тя беше разгледана от Общински съвет Бургас и приета на заседание, проведено на 30.09.2025 г.От "Бургасбус“ признават, че "действително, не са съобразили, че посочената от дата за влизане в сила на увеличението - 01.01.2026 г., съвпада с въвеждане на еврото“. "Това съвпадение, доведе до съставяне на акт на "Бургасбус" ЕООД от НАП и КЗП, в който се твърди, че сме нарушили Закона за въвеждане на еврото в Република България, като сме увеличили необосновано от обективни икономически фактори една от цените.Въпреки създалата се ситуация, Ви уверяваме, че не сме имали за цел да нарушаваме или да заобикаляме нормативната уредба, нито да подвеждаме гражданите, Общински съвет- Бургас или общинска администрация. Уверявам Ви, че ще съдействаме максимално на компетентните органи и след окончателното им произнасяне по казуса, незабавно ще предприемем съответните действия, за да осигурим спазване на закона“, завършват от "Бургасбус“.