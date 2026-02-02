В нея е записано, че новите условия ще са валидни от 1 март 2026 г., а това от своя страна предпотвърди и управителят на "Бургасбус" инж. Петко Драгнев."Ние ще изпълним всичко, което е прието в сроковете, в които е прието", заяви той."Нищо няма да се промени към клиентите. Просто няма да плащат сумата, която е към днешна дата, а ще плащат 1 евро. По никакъв начин няма да се променят документите, които се изискват за издаване на превозни документи", подчерта той.Отстъпката ще важи за правоимащи ученици в училища на територията на Община Бургас и студенти и докторанти във ВУЗ в Община Бургас, с постоянен или настоящ адрес на територията на общината. Картата няма да има лимит на пътуванията в рамките на календарния месец.В момента практиката е такава, че в началото на всяка учебна година училищата дават списъци, чрез които имената на учениците се вкарват в системата на "Бургасбус"."В началото на годината се издава удостоверение или еклектронен бележник, за да се докаже, че детето е ученик на територията на Община Бургас, а след това на Терминал "Меден рудник" или Терминал "Юг" се издават картите", уточни инж. Драгнев."Всички тези деца имат издадени пластики, просто трябва да ги заредят наново за съответния месец. Нищо към клиентите няма да се промени. Който няма пластика, отива в билетния център, прави му се снимка и му се издава карта по надлежния ред", подчерта управителят на общинския превозвач.