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|"Бургасбус" предлага удобен превоз до Траурния парк на Архангелова Задушница
Бургазлиите, които в този ден искат да почетат паметта на починали роднини и близки, могат да се придвижат удобно до Траурния парк с помощта на градския транспорт.
Линия Б1
→ Терминал "Меден рудник“ – бул. "Ал. Георгиев Коджакафалията" – бул. "Захарий Стоянов" – ул. "Спортна" – Терминал Юг – бул. "Христо Ботев" – "Александровска“ – бул. "Стефан Стамболов" – ул. "Никола Петков" – Велека – "Изгрев“ – "Акве Калиде“ – Терминал "Изгрев“
→ Терминал "Изгрев“ – "Изгрев“ – "Акве Калиде“ – Велека – ул. "Никола Петков" – бул. "Стефан Стамболов" – Александровска – бул. "Христо Ботев" – Терминал Юг – ул. "Спортна" – бул. "Захарий Стоянов" – бул. "Ал. Георгиев Коджакафалията" – Терминал "Меден рудник“
Линия 11 → Терминал "Славейков“ – ул. "Проф. Якимов" – Изгрев – "Акве Калиде“ – Велека – "Лазур“, ул. "24-ти Черноморски пехотен полк" – бул. "Демокрация" – Ж.П. гара – бул. "Мария Луиза" – бул. "Стефан Стамболов" – ул. "Янко Комитов" – Терминал "Славейков“
Линия 12 → Терминал "Славейков“ – ул. "Янко Комитов" – бул. "Стефан Стамболов" – бул. "Мария Луиза" – Ж.П. гара – бул. "Демокрация" – "Лазур“ ул. "24-ти Черноморски пехотен полк" – Велека – "Изгрев“ – "Акве Калиде“ – ул. "Проф. Якимов" – Терминал "Славейков“
Линия 15
→ Автогара Юг – бул. "Демокрация" – бул. "Стефан Стамболов" – ул. "Транспортна" – кв. "Сарафово“
→ Кв. "Сарафово“ – ул. "Транспортна" – бул. "Стефан Стамболов" – бул. "Демокрация" – Автогара Юг
Линия Б11
→ Терминал "Меден рудник“ – ул. "Въстаническа" – бул. "Захарий Стоянов" – ул. "Индустриална" – бул. "Иван Вазов" – бул. "Демокрация" – бул. "Стефан Стамболов" – ул. "Никола Петков" – Велека – "Изгрев“ – "Акве Калиде“ - Терминал "Изгрев“
→ Терминал "Изгрев“ – "Изгрев“ – "Акве Калиде“ – Велека - ул. "Никола Петков" – бул. "Стефан Стамболов" – бул. "Демокрация" – ул. "Иван Вазов" – ул. "Индустриална" – ул. "Петко Задгорски" – бул. "Захарий Стоянов" – ул. "Въстаническа" – Терминал "Меден рудник“
При необходимост "Бургасбус“ има готовност да осигури допълнителни автобуси по горепосочените линии.
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