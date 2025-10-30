"Бургасбус" е обявил обществена поръчка за доставка на пет нови електробуса за нуждите на градския транспорт на Бургас, показа проверка наСтойността на проекта е 3.75 млн. лв. без ДДС, а парите са от обезпечен финансов ресурс на дружеството.Превозните средства ще трябва да бъдат доставени за най-много 1 година след сключване на договор за възлагане на обществената поръчка.Новите возила ще са нископодови и ще трябва да бъдат в комплект с цялото прилежащо към тях оборудване. Автобусите ще са с дължина от 9 метра и максимална маса от 19.5 тона. Ще трябва да разполагат с минимум 20 седящи места и поне 50 като добавим правостоящите. Да бъдат с усилени и ергономични седалки, а в каросерията им да има обособена зона за колички за хора със специални потребности и детски колички. Возилата трябва да са с електрически двигател с максимална нетна мощност не по-малко от 200 kW. Превозните средства ще са с видеонаблюдения и ще позволяват интегриране с останалите електронни системи на обществения транспорт на Бургас.