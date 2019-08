Бургаска галерия се превръща в малък свят на чудесата с приказна изложба

© Галерия "Баев" се превръща в малък свят на чудесата с приказната изложба "Mini wonders". Експозицията вече очаква своята публика. Официалното откриване е днес от 18.00 часа.



Организатори са Чешки културен център - София и Община Бургас. Експозицията "Mini wonders" е поредната изява, насочена към малките ценители на изкуството. От началото на годината галерия Баев е домакин на Художествено ателие, с ръководител Добрин Вътев, и Арт ателие "Цветно", с ръководител Таня Стоянова. Инициативата "Талантите на Бургас" беше сцена за изява на всички детски школи към Читалищата в Общината. През месец юли в арт градината на галерията бе експонирана изложбата "Обич за България" на български деца, живеещи зад граница.



Надуваем Бивол, дървен Слон, Принцесата, Състезателите - това са имената на част от интересните герои, които пристигат в Бургас, за дапокажат разнообразието на чешката играчка, чиято история започва в началото на 20 век и продължава да се развива до днес.



Всички експонати, независимо дали са реплики на оригинален дизайн или съвременни решения, се радват на положителни емоции както при малчуганите, така и сред техните родители. Играчките се използват за декорация или лични колекции.



Изложбата "Mini wonders" представя играчката като символ на детството, радостта и креативността. Още от раждането на детето играчките пробуждат и развиват неговото въображение, интелигентността, сетивните и моторните му умения. Те представят актуалното чешко производство, съчетавайки оригиналност и традиция. Представени са работи на съвременни автори, заедно с емблематични продукти, които са оставили следа в историята на чешката култура през последните сто години и се произвеждат до днес.



Чешката играчка се превръща в еталон в международен план. Има огромни успехи на Световното изложение в Брюксел през 1958 г., където главна роля в експозицията, насочена към детския свят, има Иржи Трънка, заедно с Виктор Фиксъл и Вацлав Кубата. В по-новата история интерес към детската играчка буди ретроспективата на Либуше Никлова, показана през 2011 г. в парижкия Музей на декоративните изкуства под името Plastique ludique (Радостната пластмаса). Година по-късно чешки играчки са включени в проекта "Столетието на детето" (Century of the Child: Growing by Design 1900-2000), представен в нюйоркския Музей на модерното изкуство.



Експозицията "Mini wonders" ще гостува в Бургас до 29 август при вход свободен.