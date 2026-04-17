100-годишен юбилей празнува Жела Динева Стоянова. Бургазлийката е родена преди точно век, на 17 април 1926 година, съобщиха от Община Бургас. Празникът си тя отбеляза заедно със семейството. Баба Жела се радва на двама сина, трима внуци и петима правнуци. Всички те бяха заедно с нея, за да отбележат 100-ия ѝ рожден ден.

"Никога не оставям някой друг да ми свърши работата и не обичам да се залежавам.“ Това е рецептата на Жела Стоянова за дълголетие.

Поздравления, торта и пожелания за силен дух и крепко здраве изпрати кметът

Димитър Николов, който също поздрави рожденичката и ѝ пожела още дълги години да се радва на любовта на най-близките си.