Бургаската библиотека е номинирана за престижна награда

© Община Бургас Голямо признание за Бургас и неговата духовност – Регионална библиотека "Пейо Яворов“ е сред номинираните в престижната категория "Библиотечно дело“ на Националната награда "Христо Г. Данов“ 2025. Новината бе официално обявена от Министерството на културата.



Отличието е сред най-значимите в страната и се присъжда на личности и институции, които развиват и опазват българската литература, словото и книжовността. Победителите ще бъдат избрани на два етапа от жури, назначено със заповед на министъра на културата.



Тържествената церемония по връчването на наградите ще се състои на 22 септември в Пловдив. Наградените ще получат диплом, пластика на скулпторката Диана Райнова и парична премия, а всички номинирани – диплом.



"Тази номинация е резултат от дългогодишния труд на нашия екип, подкрепата на Община Бургас и кмета Димитър Николов, и най-вече – на нашите читатели. Благодарим ви, че заедно пазим жив духа на града!“ – заяви директорът на библиотеката Яна Кършийска.



Признанието идва и в контекста на усилията на Бургас за титлата Европейска столица на културата 2032, като доказателство за важната роля на града в националния културен живот.