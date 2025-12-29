Бургаската детска болница си търси управител
До 10 февруари 2026 г. всеки, който има желание, отговаря на изискванията и е отдаден на каузата "детско здраве“, може да представи своята концепция за развитието на Болницата за 3-годишен период.
Провеждането на конкурса ще мине през три етапа – проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания, представяне на програма за развитие на болницата и събеседване, по време на което кандидатът ще трябва да защити стратегията си за развитието на лечебното заведение и да демонстрира добро познаване на здравното законодателство.
Подробна информация за конкурса можете да намерите в информационните канали на Община Бургас и тук: https://www.facebook.com/profile.php?id=61555705186783, https://www.linkedin.com/company/110621085/admin/dashboard/
Интересът за работа в Детската болница, чиято цел е да промени модела на здравеопазване – с грижа за малките пациенти и родителите, е много голям. Вече са подадени над 500 кандидатури от всички сфери на дейност на болницата – медицински и немедицински специалисти – както от България, така и от чужбина.
Всички, които проявяват интерес за работа могат да изпращат актуални автобиографии, придружени от мотивационни писмо на demografia@burgas.bg.
Вече са получени голям брой кандидатури за работа в администрацията и в поддръжка на лечебното заведение, затова към момента спира набирането на кандидатури за позиции в администрацията. Педиатричната болница ще предлага денонощна спешна помощ и ще събере на едно място медици от 25 специалности. Болницата ще разполага със 142 легла, 12 от които реанимационни.
"Голямата ни цел е красивата и модерна сграда, оборудвана с последно поколение апаратура, да се превърне в болница от нов тип, в която децата да получават адекватно лечение и грижа, а родителите – нужната подкрепа“, коментира кметът Димитър Николов, за когото изграждането на детска болница в Бургас е лична кауза.
