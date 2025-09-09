Новини
Бургаската художествена галерия "Петко Задгорски" стартира проект "Неоренесанс" за популяризиране на съвременното българско изкуство
Автор: Екип Burgas24.bg 17:06
Бургаската художествена галерия "Петко Задгорски“ спечели финансиране по грантовите схеми на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), с подкрепата на Европейския съюз – NextGenerationEU. Проектът е насочен към социално включване и повишаване достъпа на публика от райони с по-слабо развит културен статус до съвременни български визуални изкуства.

Основната цел на "Неоренесанс“ е да приближи съвременното българско изкуство до хора, живеещи в по-отдалечени региони и населени места, където достъпът до културни събития е ограничен.

Финансирането е осигурено по процедурата "Представяне пред българската публика на съвременни български продукции от сектора на културните и творчески индустрии (КТИ)“ Договор № BG-RRP-11.017-0014-C01. Проектът е на стойност: 18 196,43 лв. с безвъзмездно финансиране: 15 217,64 лв. и ще се изпълнява до: 31.12.2025 г. Ръководител на проекта е Мария Алексиева.

В рамките на проекта ще бъдат представени две изложби на съвременния български художник и професор Георги Янков: "Неоренесанс“, показана за първи път през ноември 2024 г. в галерия "Райко Алексиев“ в София и "Криминални литографии“, представена през юни 2024 г. в галерия "Неси“ в Бургас. Изложбите ще бъдат показани в градовете Царево и Малко Търново, които са част от района на Странджа – регион с по-ограничен достъп до съвременна култура.

Като част от инициативата ще се проведат и две съпътстващи прояви: Лекция на тема "Концептуалното начало в Неоренесанса“ в Царево и Арт ателие "Избор на материали в създаването на арт обекти“ в Малко Търново, водено от студенти от филиала на Националната художествена академия в Бургас. В ателието ще участват ученици от Малко Търново и село Звездец, голяма част от които са от уязвими социални групи и етнически общности.

Ще бъдат реализирани и две рекламно-информационни кампании, насочени към популяризиране на събитието сред социално изключени публики в региона.

Проектът предвижда събитията да бъдат достъпни и онлайн чрез Zoom и YouTube Live, за да достигнат до по-широка публика.

Освен това ще бъде създадена безплатна дигитална изложба, която ще представя произведенията на Георги Янков в интернет пространството.

"Неоренесанс“ има за цел да свърже съвременното изкуство с хората в малки населени места и да насърчи културния обмен. Проектът ще допринесе за социалното включване и ще разшири достъпа до култура в регионите с по-малко възможности.








