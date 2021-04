Бургаската опера на вълната на мюзикъла с Music Of The Night

© Държавна опера Бургас



Във вторник вечерта в залата на Бургаската опера ще прозвучат незабравими хитове, превърнали се в класика, обединени от общата музикална концепция на американската мюзикълна продукция. А тя е символ на жизненост, предизвикателно хвърлена ръкавица към еднообразието и инерцията, на специфичен стил и светоусещане.



В програмата на концерта са включени емблематични мелодии от мюзикъла "Чикаго“ от Джон Кандър – "Аll I Care About Is Love", Razzle Dazzle", както и “Master Of The House" от "Клетниците“ от Клод-Мишел Шьонберг, "So In Love" от "Целуни ме, Кейт!“ на Коул Портър, "Тhe Impossible Dream" от "Човекът от Ла Манча“ на Мич Лий, “What A Beautiful Morning" от мюзикъла "Оклахома“, музика Ричард Роджърс, "Аll The Things You Are" от мюзикъла "Много топло за май“ от Джером Керн и други популярни заглавия, превърнали се в част от нашия емоционален бекграунд, връщащ хубавите спомени, като в кинолента от златните романтични години на Седмото изкуство…



Освен главното действащо лице в концерта на 13 април – Бранимир Недков, който ще създаде мост между музикалните произведения и публиката, в концертния спектакъл на рояла ще му партнират – като пълноправни участници в пресъздаването на цялостното настроение, Дария Кръстева и Нина Райхел. В атрактивната селекция от хитови произведения вземат участие и певиците Весела Апостолова, Стефка Христозова, Калина Попова, както и балетна двойка – за внасяне на динамичен и цветен елемент в програмата, характерен за мюзикълния жанр.