Бургаската опера с празничен концерт за 8 март
©
В програмата ще прозвучат избрани вокални произведения от класическата музикална литература, както творби от български композитори. Солистите на Бургаската опера: сопраните Людмила Михайлова, Мария Цветкова-Маджарова и Нона Кръстникова мецосопраното Мария Юрковская, тенорът Яни Николов, баритоните Андрей Юрковский, Валери Турманов и Йордан Христозов и басите Диман Панчев и Делян Славов ще посветят своите изпълнения на представителките на по-нежната половина на човечеството – в знак на преклонение, уважение и обич.
В концертната програма, съчетавайки вокалните изпълнения с красотата на инструменталното звучене, ще участват и цигуларят Христо Белчев, концертмайстор ма Бургаската опера, и Жени Гриндлерова – флейта.
Подарете си една вълнуваща вечер, отбелязана с музика, усмивки и празничен тост с чаша вино!
Билети за Камерния вокален концерт може да закупите на касата на Операта, каса "Часовника" и в Eventim .
Още по темата
/
Двоен празник е днес!
08:32
Още от категорията
/
Камено очаква пролетта
27.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Борисов: След 15 години управление на ГЕРБ имаме най-чистото Черн...
16:52 / 07.03.2026
Крум Зарков начело на листата на БСП в Бургас
14:10 / 07.03.2026
Борисов: С парите от олигархията ние направихме Индустриален парк...
13:10 / 07.03.2026
В цяла България пролет днес, но не и в Бургас
09:15 / 07.03.2026
Духовна беседа за обожението като цел на човешкия живот ще се про...
05:30 / 07.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.