В празничния за дамите 8 март Държавна опера – Бургас е подготвила букет от красиви музикални послания – с Камерния концерт, посветен на Деня на жената и майката. Солисти на Бургаската опера, под клавирния съпровод на Илиана Тодорова и Яна Маринова, ще изпълнят произведения, тематично свързани със символиката на празника. Събитието ще бъде от 19 часа в изисканото пространство на фоайето на Операта.В програмата ще прозвучат избрани вокални произведения от класическата музикална литература, както творби от български композитори. Солистите на Бургаската опера: сопраните Людмила Михайлова, Мария Цветкова-Маджарова и Нона Кръстникова мецосопраното Мария Юрковская, тенорът Яни Николов, баритоните Андрей Юрковский, Валери Турманов и Йордан Христозов и басите Диман Панчев и Делян Славов ще посветят своите изпълнения на представителките на по-нежната половина на човечеството – в знак на преклонение, уважение и обич.В концертната програма, съчетавайки вокалните изпълнения с красотата на инструменталното звучене, ще участват и цигуларят Христо Белчев, концертмайстор ма Бургаската опера, и Жени Гриндлерова – флейта.Подарете си една вълнуваща вечер, отбелязана с музика, усмивки и празничен тост с чаша вино!Билети за Камерния вокален концерт може да закупите на касата на Операта, каса "Часовника" и в Eventim .