18-годишен бургазлия бе заловен с 500 грама марихуана, научи Burgas24.bg.Вчера служители от Второ Районно управление - Бургас извършили претърсване в апартамент в бл. 21 в ж.к. "Славейков", където открили половин килограм от наркотичното вещество.Също така е намерен и 1 грам метамфетамин.Младежът е задържан до срок до 24 часа.Това не е първият му досег с полицията, след като той вече е криминално проявен.По случая е образувано бързо производство.