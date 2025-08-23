Бургаската полиция залови 42-годишен подпалвач на коли

© БТА Илюстративна снимка 42-годишен бургазлия е задържан броени часове след извършването на два палежа в комплексите "Славейков" и "Изгрев", осъществени в интервал от час тази нощ, при който изгорели общо четири леки автомобила, а частично обгорели пет коли.



Задържането е извършено в резултат на бързите оперативно-издирвателни мероприятия, предприети от служителите на Пето районно управление - Бургас, на чиято територия са и повечето засегнати автомобили.



Около 01.20 ч. днес във Второ районно управление - Бургас е получено съобщение за горящ лек автомобил "Мерцедес С 220", с бургаска регистрация, паркиран пред вх. 5 на бл. 56 в ж.к. "Славейков". От инцидента е засегнат и паркиран в съседство лек автомобил "Пежо 308", с бургаска регистрация.



Огънят е потушен от два противопожарни автомобила и четирима огнеборци. Около 02.41 ч. в Пето районно управление - Бургас е получено съобщение за горящи автомобили, паркирани пред вх. 6 на бл. 55 в ж.к. "Изгрев" - установено е, че е запален лек автомобил "Мерцедес CLS 260", с бургаска регистрация, като огънят е обхванал и изпепелил паркираните в съседство лек автомобил "Фолксваген Пасат", с бургаска регистрация и лек автомобил "Пежо 407", с бургаска регистрация.



С частично обгаряне по броните и фаровете са и четири паркирани в близост леки автомобили. Огънят е потушен от два противопожарни автомобила и четирима огнеборци. Процесуално-следствените действия и по двата случая продължават, а причините за извършените палежи са в процес на изясняване.