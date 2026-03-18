Гранични полицаи задържаха 10 незаконни мигранти, укрити в тайник в микробус в района на местност "Пода" край Бургас, научиВ ранните часове вчера граничен наряд от РДГП – Бургас спрял за проверка микробус, управляван от 36-годишен румънски гражданин.Возилото изглеждало празно, но униформените все пак решили да го проверят.Зад седалките те открили тайник в естествена кухина на превозното средство, в който били натъпкани 10 незаконни мигранти, млади мъже.Шофьорът и мигрантите са задържани.Устновено е, че укритите са от Афганистан и са тръгнали от Турция преди около седмица.В ГПУ-Бургас е образувано бързо производство като е уведомена и районната прокуратура.Шофьорът е задържан за 72 часа.