Бургаската полиция залови бус с 10 мигранти
В ранните часове вчера граничен наряд от РДГП – Бургас спрял за проверка микробус, управляван от 36-годишен румънски гражданин.
Возилото изглеждало празно, но униформените все пак решили да го проверят.
Зад седалките те открили тайник в естествена кухина на превозното средство, в който били натъпкани 10 незаконни мигранти, млади мъже.
Шофьорът и мигрантите са задържани.
Устновено е, че укритите са от Афганистан и са тръгнали от Турция преди около седмица.
В ГПУ-Бургас е образувано бързо производство като е уведомена и районната прокуратура.
Шофьорът е задържан за 72 часа.
