Министерството на културата е одобрило проектите на четирима бургаски автори, които ще получат финансиране по програмата "Творчески проекти в областта на културата“.Списъкът с одобрените заглавия е публикуван в сайта на Министерството на културата.Критериите тази година са завишени, като финансиране получават тези предложения, които са събрали над 24 точки от максимален брой точки 30.Експертната комисия оценява по три критерия: ;итературна стойност, мястото на произведението в съвременния контекст, рецепция на автора до този момент.Четиримата бургаски автори са:Иван Сухиванов с "Опит/и във въображението" - 30 т.Калина Телянова с "На едно крило разстояние"- 27т.,Райна Маркова с "Преомагьосване" - 26т.,Елка Василева с "Сиромашко лято за душата" - 25т.Срокът за изпълнение на проектите е 1 година от датата на подписване на договора с Министерството на културата.