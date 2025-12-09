Бургаски автори ще получат финансиране от Министерството на културата
Списъкът с одобрените заглавия е публикуван в сайта на Министерството на културата.
Критериите тази година са завишени, като финансиране получават тези предложения, които са събрали над 24 точки от максимален брой точки 30.
Експертната комисия оценява по три критерия: ;итературна стойност, мястото на произведението в съвременния контекст, рецепция на автора до този момент.
Четиримата бургаски автори са:
Иван Сухиванов с "Опит/и във въображението" - 30 т.
Калина Телянова с "На едно крило разстояние"- 27т.,
Райна Маркова с "Преомагьосване" - 26т.,
Елка Василева с "Сиромашко лято за душата" - 25т.
Срокът за изпълнение на проектите е 1 година от датата на подписване на договора с Министерството на културата.
