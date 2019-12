Бургаски брейкъри покориха Солун

© Бургаските брейкъри "THE NEXT CREW", с ръководител Христо Андонов (а.к.а. Ицо Черния), се завърнаха от 15-то издание на Street Dance Festival "Battle Of The Best Thessaloniki". Турнирът се проведе на 7 декември 2019 г. в университета "Аристотел", град Солун, Гърция. В него взеха участие танцьори от Гърция, България, Турция, Полша, Израел и др.,съобщиха от Община Бургас.



В битките по двойки до 14-годишна възраст B-girl Firebird (Пламена Георгиева) и B-boy BeaZt (Константин Шарапчиев) спечелиха първо място в надпреварата. Те се срещнаха на полуфинала със съотборниците си B-boy Centorion (Цветан Данов) и B-boy ETG (Емил Караганев). Бургаска победа има и във възрастовата надпревара от 15 до 18 години. Там 1-во място спечели двойката B-boy BigBO (Божидар Пехливанов) и B-boy Zoolender (Никола Янакиев), а втори се наредиха B-boy Kiddo (Диан Колев) и B-boy MC Fly (Марко Маджаров).



Изпълненията на участниците бяха оценявани от световноизвестните съдии - японският световен шампион по брейк денс B-boy Issei Hori, многократният шампион на Гърция B-boy Onel и B-boy Pyro, също от Гърция.



Популярните танцьори - братята Zacc & Kerrie Milne от Ирландия, които се считат за най-горещите улични хореографи в Европа в момента, и известната танцьорка/модел Леа Нинджа (Lea Ninja) от Франция, член на екипа на Voguing House Of Ninja, бяха жури на другите стилове и дадоха танцови семинари на всички заинтересовани.



"The Next Crew" печелят стрийт денс фестивала за трети път във възрастовата граница до 14 години. Тази година те за първи път спечелиха призово място и във възрастовата надпревара от 15 до 18 години.