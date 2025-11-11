Отчет от министъра на транспорта за удълбочаването на пристанище "Росенец“ като трайно решение на обгазяването в Бургаския залив поискаха бургаски депутати. Народните представители Борис Аладжов и Александър Койчев внесоха парламентарно питане до министъра относно напредъка по обследването, което трябва да покаже дали пристанище "Росенец“ може да бъде удълбочено така, че да приема големите танкери.Питането е внесено заради продължаващите вече втора година сигнали за задушливи миризми на нефтопродукти, които обхващат както Бургас, така и съседните крайморски общини. Аладжов и Койчев подчертават, че хората са оставени без информация, въпреки че проблемът е известен и очевиден за всички.Двамата народни представители припомнят, че на 2 септември 2025 г., по тяхна инициатива, се проведе среща в Бургас, на която присъстваха министър Гроздан Караджов, директорът на "Морска администрация – Бургас“ к.д.п. инж. Живко Петров и генералният директор на ДП "Пристанищна инфраструктура“ Ивайло Иванов. По време на дискусията беше постигнато общо техническо заключение, че удълбочаването на пристанище "Росенец“ е ключът към трайното решаване на проблема. Ако входният канал бъде удълбочен, пристанището ще може да приема танкери с товароносимост над 140 000 тона, които в момента не могат да бъдат разтоварвани там. Именно тази невъзможност води до извършването на т.нар. STS операции – претоварване на нефт в открито море, което е основният източник на неприятните и задушливи миризми.На срещата беше уточнено, че обследването на дъното трябва да приключи до края на октомври 2025 г. Поради липсата на отчетност и продължаващото обгазяване на района, Аладжов и Койчев изискаха официален отговор на въпроса: "Извършено ли е обследване на пристанище ‘Росенец’ за възможно удълбочаване и какви са резултатите от него?“Народните представители подчертават, че и през това лято сигналите за нефтени миризми не само не намаляват, а се увеличават. Жалби постъпват от жители и туристи в Бургас, Несебър, Поморие, Равда и Обзор. "Хората дишат задушливи миризми в пиковия туристически сезон. Няма как да се мълчи повече, нито да се отлага техническото решение, което вече е ясно“, заявяват те.Още през август "Възраждане“–Бургас предупреди, че обгазяването е пряко следствие на санкциите на Европейския съюз срещу руския нефт. Според партията ограниченията върху директния внос на суров петрол принуждават танкерите да извършват претоварване в открито море, което създава риск за здравето на хората и нанася удар върху туризма в региона. "Санкциите, които уж трябваше да ударят руската икономика, удрят България – нашите граждани и нашия туристически продукт“, заяви тогава Борис Аладжов.Въпреки огромния обществен натиск, институциите продължават да твърдят, че миризмите били "безвредни“, макар че липсват измервателна апаратура, европейски референтни стойности и реални мерки за преодоляване на проблема."Втора година институциите си прехвърлят отговорност, вместо да предприемат действия. Търпението на хората в Бургас вече е изчерпано. Решението е ясно: удълбочаване на ‘Росенец’ и край на STS операциите в открито море“, заявяват Аладжов и Койчев. Те настояват министърът да предостави резултатите от обследването и да обяви конкретен план за действие.