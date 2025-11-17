Бургаски изпълнители и творци се включват в благотворителен концерт в подкрепа на Наско
Сред участниците са Мустафа Чаушев и Ажда Чаушева, трио" Дежа Вю", дует “Бургас", Галя Ичеренска, Мария Цветкова Маджарова, успешния танцов тандем по спортни танци Валерий Койчев и Ивана Кирова и др.
Организатор на проявата е Петя Узунова, с подкрепата и помощта на много хора.
Билетите, на цена 20 лева, са в продажба на касите на НХК.
Наско е бургазлията, чиято лична история трогна стотици хора и ги обедини в кауза.
В деня на раждането на първото си дете, чакано седем години, той пое тежкия път към Турция- за лечение и химиотерапия на остра форма левкемия. Диагнозата застигна младия баща внезапно и напълно случайно- той дарява кръв за операция на своя близка, но бързите изследвания разкриват проблем в кръвната картина. Следват още няколко теста, за да се потвърди окончателната диагноза.
Наско се лекува в болница в Турция, а лекарите дават голям шанс за излекуване, ако му бъде присаден костен мозък.
Средствата от концерта ще бъдат използвани за трансплантацията.
Картини на едни от най-изявените бургаски художници са изложени в Заседателната зала на Община Бургас
