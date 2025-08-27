Бургаски квартал и няколко села в околността остават без вода днес

© Строително-монтажни работи ще спрат водоподаването на ул."Георги Бенковски" и ул."Никола Вапцаров" в бургаския кв. "Рудник" до 16:30 ч. днес, видя "Фокус".



По същата причина ще бъде бъде прекъсната услугата на ул."Дебелт"



между ул."Фердинандова" и ул."Цариградска" утре от 09:00 до 16:00 ч.



Същевременно продължават ремонтите по ул. "Патриарх Евтимий", ул. "Уилям Гладстон", ж.к "Славейков", до бл. 10 и бл. 70, където са възможни непредвидени прекъсвания на услугата при настъпване на авария.



Проблеми има и в две села в община Камено - Ливада (до 17:00 ч.) и Русокастро (до 12:30 ч.), както и в град Българово (до 17:00 ч.).



До 14:00 ч. аварии ще спрат водоподаването в карнобатските села Добриново и Крумово Градище.



От ВиК се извиняват на жителтите и гостите на града за причинените неудобства.