Бургаски лекар: Няма място за паника
Към момента броят на хоспитализираните пациенти е показател за тежката заболеваемост, посочи той. От разкритите 25 легла за лечение на инфекциозни заболявания, в момента има 27 болни, които лекуваме, каза още лекарят. И подчерта, че поради тази причина е дадена заявка за увеличаване на броя на леглата. Д-р Тодоров изрази надежда, че това ще се случи в началото на идната седмица.
Колкото до детските легла – от 50 броя, 15 са свободни.
Лекарят беше категоричен, че никой пациент, който има нужда от хоспитализиране, няма да бъде върнат.
"Няма място за паника", беше категоричен д-р Тодоров.
Той обясни още, че едно от най-честите усложнения от грипа е пневмония, като може да се стигне и до други, като например засягане на централна и периферна нервна система.
Грипната епидемия на територията на Бургаска област остава в сила до 30 януари. На 29 януари областният щаб ще проведе ново заседание, за да реши дали тя да бъде удължена.
