Бургаски лекар с призив към родителите
"Антибиотиците не са средство за бързо оздравяване, а мощен инструмент, който трябва да се използва разумно“, подчертава специалистът. По думите ѝ бактериите се адаптират много по-бързо, отколкото обществото осъзнава, а децата са сред най-уязвимите – тяхната имунна система и микробиом все още се развиват и лесно могат да бъдат нарушени.
Ненужното лечение с антибиотици крие риск от дългосрочни последици: по-чести инфекции, дисбаланс на чревната флора, алергична предразположеност, метаболитни и възпалителни проблеми, както и ускорено развитие на устойчиви бактериални щамове.
Д-р Стоичкова призовава към "споделена информирана отговорност“ между родители и лекари – партньорство, основано на доверие, знания и отказ от самолечение. Родителите трябва да знаят, че вирусните заболявания не се лекуват с антибиотици, а силата на имунитета се подпомага чрез сън, добро хранене, активност и профилактика.
"Да пазим антибиотиците – това е грижа не само за децата днес, а за здравето на обществото утре“, обобщава специалистът.
