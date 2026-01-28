Скандал, свързан с въвеждане на еврото, се е разиграл вчера в магазин на известна верига в Бургас, съобщава потребител в социалните мрежи, видя. Рускоговорящ е влязъл в остър спор с касиерка, след като е настоял да получи ресто в лева. В знак на протест е скъсал и хвърли евробанкнота пред смаяни клиенти.В един от магазините на KAUFLAND в Бургас станах неволен свидетел на скандална провокация осъществена показно и умишлено от клиент говорещ на развален български с явен руски акцент. Преди касата се бях наредил след него. Той постави на лентата покупките си: голяма бутилка водка "Русский стандарт", туба с антифриз и разни хранителни продукти. Плати с банкнота от 100 лв като шумно настоя рестото да е в лева. Касиерката отвърна, че според разпоредбата е задължена да връща ресто само в евро. А той се развика, че това е безобразие и че се нарушават правата му като клиент. Касиерката невъзмутимо (подобно скандално поведение явно не виждаше за първи път) му върна банкнота от 5 евро плюс няколко дребни евромонети. Скандалджията с руски акцент в знак на протест метна евромонетите на пода, а банкнотата скъса на две и също запокити на пода, викайки "Това е боклук, боклук." После разярен се втурна към изхода.След което аз се наведох и взех от пода "боклука" - двете части на банкнотата (виждате ги на снимката).На паркинга пак го видях - говореше по телефона си високо на руски и после подкара грамаден черен Jeep Grand Cherokee със софийски регистрационен номер.За съжаление, такива публични антиевропейски провокации не са рядко явление и те целят разколебаване на нашенци които все още не са осъзнали, че руснаците и русофилите са отявлени врагове на европейска България. Ето защо, провокациите им трябва спешно да се инкриминират, а от провокаторите неотложно да се търси наказателна отговорност.