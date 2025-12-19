Бургаски полицаи: Не сменяйте левове за евро на улицата, а само в официални институции
© ОДМВР-Бургас
Полицейски инспектор Марио Демирев, заедно с младшите инспектори Даниела Ангелова и Пламен Димитров, разясниха на възрастните хора потенциалните опасности от финансови злоупотреби в периода на въвеждане на еврото у нас.
Беседата е част от мащабна кампания на ГД "Национална полиция“ и "Български пощи“ ЕАД за защита на най-уязвимите групи от населението.
Един от основните акценти бе стриктното спазване на официалния фиксиран курс, който е 1.95583 лв. Органите на реда предупредиха пенсионерите да не се доверяват на никого, който предлага превалутиране по "различен“ или по-изгоден курс. Обмяната на пари трябва да се извършва единствено в банкови институции, чейндж бюра или пощенски клонове, като през първите шест месеца услугата ще бъде напълно безплатна и без допълнителни такси.
Полицаите посъветваха гражданите винаги да проверяват върнатата сума още на място в търговския обект. Изключително важно е в никакъв случай да не се допускат непознати лица в дома, които предлагат съдействие за смяна на парите или предоставят "изгодни“ условия за превалутиране.
Инспекторите припомниха, че личната информация и банковите данни трябва да бъдат строго пазени. Никога не трябва да се предоставят ЕГН, номера на банкови карти или ПИН кодове на трети лица, независимо за какви се представят те. При най-малкото съмнение за опит за измама, гражданите трябва незабавно да потърсят помощ на телефон 112 или да се обърнат към най-близкото полицейско управление.
