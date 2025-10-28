Служители от Пето районно управление – Бургас са установили извършителя на кражбата на два мобилни телефона на обща стойност около 850 лв., собственост на 50-годишна софиянка. Те са били задигнати на 24 октомври от ул. "Копривщица“ в к-с "Лазур“.Крадецът е 49-годишен криминално проявен и осъждан бургазлия. Той е направил пълни самопризнания и върнал откраднатите телефони.Работата по документиране на цялостната му престъпна дейност продължава от служители на Пето районно управление – Бургас.