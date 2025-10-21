Вчера служители от Второ районно управление - Бургас извършили проверка в жилище, разположено в ж.к. "Братя Миладинови“, обитаван от 41-годишен криминално проявен бургазлия. Полицаите намерили и иззели две пликчета, съдържащи бяло кристалообразно вещество - метамфетамин, две пликчета, съдържащи кафяво кристалообразно вещество - метамфетамин, пликче със суха зелена тревна маса – марихуана, с общо тегло около 5 г и три кутийки, съдържащи бяло кристалообразно вещество – метамфетамин. Общото количество на открития метамфетамин е около 20 грама.Бургазлията е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.