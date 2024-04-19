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Бургаски полицаи закопчаха крадец на коли
Автор: Екип Burgas24.bg 09:18Коментари (0)114
© Burgas24.bg
Полицай от отдел "Криминална полиция“ при ОДМВР - Бургас и Районно управление – Камено са разкрили кражбата на лек автомобил "Мазда 6“, със софийска регистрация, задигната в Русокастро. Крадецът е 35-годишен криминално проявен и осъждан мъж от руенското село  Вресово. Той е направил пълни самопризнания.

Работата по цялостно документиране на престъпната дейност му продължава от служители на Районно управление - Камено.








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