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|Бургаски полицаи закопчаха крадец на коли
Работата по цялостно документиране на престъпната дейност му продължава от служители на Районно управление - Камено.
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