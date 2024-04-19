Бургаски полицаи закопчаха крадец на коли

© Burgas24.bg Полицай от отдел "Криминална полиция“ при ОДМВР - Бургас и Районно управление – Камено са разкрили кражбата на лек автомобил "Мазда 6“, със софийска регистрация, задигната в Русокастро. Крадецът е 35-годишен криминално проявен и осъждан мъж от руенското село Вресово. Той е направил пълни самопризнания.



Работата по цялостно документиране на престъпната дейност му продължава от служители на Районно управление - Камено.