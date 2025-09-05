Бургаски полицаи закопчаха оборотен крадец

© Burgas24.bg 42-годишен криминално проявен и осъждан бургазлия е задържан от полицаи от Първо РУ – Бургас за серия кражби, съобщиха от ОДМВР – Бургас.



Между 1 и 2 септември от подземен паркинг на бл. 214 в ж.к. "Славейков“, мъжът е откраднал два велосипеда на стойност 1 400 лв., собственост на 45-годишен бургазлия. Колелетата вече са намерени и иззети.



На 21 август около 23:10 ч. от лек автомобил, паркиран в подземен паркинг на "Централ парк“, разположен на бургаската улица "Даме Груев“, е откраднал преносим компютър, дрехи и принадлежности - всичко на стойност 9 200 лв. Част от тях са намерени и иззети по надлежния ред.



Между 21 и 22 август е откраднал велосипед на стойност 1 600 лв., собственост на 36-годишен бургазлия, паркиран в същия паркинг.



42-годишният бургазлия е задържан за срок до 24 часа. Работата по документиране на цялостната му престъпна дейност продължава от служители на Второ районно управление – Бургас.