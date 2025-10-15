Ръководителят на Лабораторията по математична химия към Бургаския държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров“ проф. дхн Ованес Мекенян е сред най-влиятелните учени в света – Топ 2% от над 11 милиона изследователи, оценени на база на публикационната си активност и цитирания в тазгодишната т.нар. Станфордска класация.Класацията, разработена от екипа на проф. John P. A. Ioannidis от Университета Станфорд, използва данни от Scopus (Elsevier) и библиометрични показатели, за да отличи учените с най-силно влияние върху световната наука. Тя показва първите 2% влиятелни учени от 22 научни области и 174 подобласти. Разработката е въз основа на стандартизирана информация за цитирания, с изключени автоцитирания, H-индекс, Hm-индекс, коригиран за съавторство, както и за цитати на статии в различни позиции на авторство. Класирането е разделено на две – за 2024 г. и за цялостно кариерно развитие.Лабораторията, основана от бургаския учен проф. Ованес Мекенян, събира на едно място четиридесет специалисти, които реализират постижения в областта на моделирането на токсикологични и екологични ефекти на базата на т. нар. QSAR. Това се осъществява посредством математически модели, чрез които могат да се прогнозират физикохимичните и биологични реакции на веществата.През 2021 г. проф. Ованес Мекенян получава награда за цялостен принос в областта на молекулното моделиране на токсични ефекти, присъдена му от Световната асоциация - QSAR Life Achievement Award. Освен това той е удостоен и със званието "Доктор хонорис кауза“ на Бургаския държавен университет.Тази година в класацията фигурират 91 български учени. Фактът, че един от тях е част от академичния колектив на Бургаския държавен университет, говори за високото ниво на научната дейност, развивана във висшето училище.