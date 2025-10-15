ЗАРЕЖДАНЕ...
Бургаски професор е сред най-влиятелните учени според световна класация
©
Класацията, разработена от екипа на проф. John P. A. Ioannidis от Университета Станфорд, използва данни от Scopus (Elsevier) и библиометрични показатели, за да отличи учените с най-силно влияние върху световната наука. Тя показва първите 2% влиятелни учени от 22 научни области и 174 подобласти. Разработката е въз основа на стандартизирана информация за цитирания, с изключени автоцитирания, H-индекс, Hm-индекс, коригиран за съавторство, както и за цитати на статии в различни позиции на авторство. Класирането е разделено на две – за 2024 г. и за цялостно кариерно развитие.
Лабораторията, основана от бургаския учен проф. Ованес Мекенян, събира на едно място четиридесет специалисти, които реализират постижения в областта на моделирането на токсикологични и екологични ефекти на базата на т. нар. QSAR. Това се осъществява посредством математически модели, чрез които могат да се прогнозират физикохимичните и биологични реакции на веществата.
През 2021 г. проф. Ованес Мекенян получава награда за цялостен принос в областта на молекулното моделиране на токсични ефекти, присъдена му от Световната асоциация - QSAR Life Achievement Award. Освен това той е удостоен и със званието "Доктор хонорис кауза“ на Бургаския държавен университет.
Тази година в класацията фигурират 91 български учени. Фактът, че един от тях е част от академичния колектив на Бургаския държавен университет, говори за високото ниво на научната дейност, развивана във висшето училище.
Още от категорията
/
Проф. Стоянович: Бургас – един от най-добре управляваните градове, но с отрицателен естествен прираст
11.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.