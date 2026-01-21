Бургаски шофьор хванат зад волана на наркотичен коктейл
Униформените установили, че шофира след употреба на наркотични вещества - амфетамин, метамфетамин и бензодиазепини.
Шофьорът отказал да даде кръв и урина за химичен анализ. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.
