Бургаски студенти обмениха опит с три университета в Прага

© През изминалата седмица приключи успешно първата по рода си за Бургаския държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров“ студентска BIP мобилност по програма "Еразъм+“. Инициативата се реализира благодарение на партньорство между бургаското висше училище и три чуждестранни университета: Prague University of Economics and Business (Чехия), University of Silesia (Полша) и Université Paris-Sorbonne (Франция).



В проекта участваха студентки от специалностите "Предучилищна и начална училищна педагогика“ и "Начална училищна педагогика и чужд език“ – Златина Маркова, Виолета Ненова и Женя Терзиева, както и докторантката Биляна Димитрова от катедра "Педагогика“, под ръководството на доц. д-р Гергана Аврамова - Тодорова от същата катедра.



Обучението на студентите беше фокусирано върху използването на метода "дизайн мислене“ за решаване на реални казуси, свързани с културното наследство. Проектната задача беше поставена от представител на Организацията на градовете, включени в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО. Тя също участва като оценител по време на заключителното представяне в Прага.



Студентите приложиха иновативен и творчески подход за събиране и анализиране на информацията, като създадоха обосновани предложения за усъвършенстване на програмата за млади стипендианти OWHC Young Travelling Scholarship. Бургаските студенти успешно представиха своите идеи пред професионална аудитория в рамките на финалния уъркшоп в чешката столица.



Студентите оцениха възможностите за обмен, които предлага програма "Еразъм+“ и изявиха готовност за придобиване на опит и в други европейски университети.