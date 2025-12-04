Членовете на клуб "Безопасност на движението по пътищата“ в Професионалната гимназия по механоелектроника и електротехника - Бургас разговаряха по актуалната тема за транспортните престъпления със съдия Мартин Данчев, заместник - председател на Апелативен съд – Бургас и ръководител на наказателно отделение. При посещението си във въззивната инстанция учениците бяха придружени от Станимир Велинов, преподавател в гимназията и ръководител на клуба.В началото съдия Данчев ангажира вниманието на гостите със законовите последици от произшествията на пътя и акцентира върху поведението на водачите зад волана. Разясни наказателната отговорност на лицата при видовете пътни престъпления, разказа как се установяват параметрите едно пътно произшествие и как се доказва виновното поведение.Съдията подчерта правните и житейски последствия от шофирането след употреба на алкохол и наркотични вещества. "Има наркотични вещества, които и след месец остават в организма. Ако сте зад волана и при теста се установи наличието им, носите отговорност, независимо дали има катастрофа или не“, предупреди магистратът. Той посъветва младите хора да избягват подобни вещества и напомни, да не рискуват бъдещето си заради мимолетни решения.Учениците имаха желание да научат повече за отговорността на участниците в дрифтовете по паркинги и кръстовища, както и за случаите когато се стига до инцидент с жертви, дори при специално обособени за целта трасета.Други въпроси обект на ученически интерес бяха свързани с отговорността на институциите за пътната настилка, контрола върху средната скорост, превенцията на пътния травматизъм у нас и в други европейски държави.В откровения диалог с младите хора, бъдещите водачи и активни участници в движението, съдия Данчев сподели случаи от своята практика по делата за транспортни престъпления.Коментирани бяха и последните промени в Закона за движение по пътищата и новите задължения за водачите на велосипеди и електрически тротинетки.Срещата е част от поредицата образователни инициативи, които Апелативен съд – Бургас осъществява ежегодно с ученици от различни възрастови групи.Идеята е младите хора да бъдат по-добре информирани за правата и задълженията им като граждани, да се запознаят с последиците от противоправното поведение и отговорността пред закона, както и да придобият на знания за работата на българския съд.