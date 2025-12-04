Бургаски съдия към гимназисти: Има наркотични вещества, които и след месец остават в организма
©
В началото съдия Данчев ангажира вниманието на гостите със законовите последици от произшествията на пътя и акцентира върху поведението на водачите зад волана. Разясни наказателната отговорност на лицата при видовете пътни престъпления, разказа как се установяват параметрите едно пътно произшествие и как се доказва виновното поведение.
Съдията подчерта правните и житейски последствия от шофирането след употреба на алкохол и наркотични вещества. "Има наркотични вещества, които и след месец остават в организма. Ако сте зад волана и при теста се установи наличието им, носите отговорност, независимо дали има катастрофа или не“, предупреди магистратът. Той посъветва младите хора да избягват подобни вещества и напомни, да не рискуват бъдещето си заради мимолетни решения.
Учениците имаха желание да научат повече за отговорността на участниците в дрифтовете по паркинги и кръстовища, както и за случаите когато се стига до инцидент с жертви, дори при специално обособени за целта трасета.
Други въпроси обект на ученически интерес бяха свързани с отговорността на институциите за пътната настилка, контрола върху средната скорост, превенцията на пътния травматизъм у нас и в други европейски държави.
В откровения диалог с младите хора, бъдещите водачи и активни участници в движението, съдия Данчев сподели случаи от своята практика по делата за транспортни престъпления.
Коментирани бяха и последните промени в Закона за движение по пътищата и новите задължения за водачите на велосипеди и електрически тротинетки.
Срещата е част от поредицата образователни инициативи, които Апелативен съд – Бургас осъществява ежегодно с ученици от различни възрастови групи.
Идеята е младите хора да бъдат по-добре информирани за правата и задълженията им като граждани, да се запознаят с последиците от противоправното поведение и отговорността пред закона, както и да придобият на знания за работата на българския съд.
Още от категорията
/
Новият корпус на ППМГ "Акад. Никола Обрешков" и ПГРЕ "Георги С. Раковски" с престижна номинация
02.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Започна десетото юбилейно издание на "Елха на доброто" в Бургас
21:20 / 03.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.