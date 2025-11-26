Ученици от ПГМЕЕ – Бургас, водени от каузата "Заедно можем повече“, изработиха и дариха метално сърце за капачки на ДГ "Раковина“. Проектът бе реализиран с подкрепата на учителя по мехатроника Мариян Русев, който подпомогна младежите в изработката и монтажа.По време на посещението те лично поставиха съоръжението и се срещнаха с децата, за да разкажат за инициативата и значението на рециклирането.Събитието се осъществи със съдействието на директора на ПГМЕЕ – Роза Желева, и директора на ДГ "Раковина“ – Димитричка Господинова.