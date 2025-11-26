Бургаски ученици дариха сърце за капачки на ДГ "Раковина"
©
По време на посещението те лично поставиха съоръжението и се срещнаха с децата, за да разкажат за инициативата и значението на рециклирането.
Събитието се осъществи със съдействието на директора на ПГМЕЕ – Роза Желева, и директора на ДГ "Раковина“ – Димитричка Господинова.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Бургаски лекар с призив към родителите
15:54 / 25.11.2025
Това очаква Бургас до часове!
15:59 / 25.11.2025
Интересни данни изнесе НСИ
13:33 / 25.11.2025
Продължават протестите в ключови държавни администрации в Бургас
11:19 / 25.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.