Ученици от ПГСАГ "Кольо Фичето“ гостуваха на Районна прокуратура-Бургас по време на станалата традиционна инициатива "Ден на отворени врати“. Те бяха посрещнати от районния прокурор на Бургас Мария Маркова и от прокурорите Гинка Чинова и Радостина Ганева, съобщиха от институцията за Burgas24.bg.

Прокурор Маркова разясни на единадесетокласниците какви са териториалният обхват, функциите и компетентността на районната прокуратура. Посочи ролята на прокурора в досъдебното и съдебно производство и разкри какви са най-честите престъпления, с които прокурорите в районната прокуратура се сблъскват.

Прокурор Чинова, която ръководи надзора за законност и закрила на малолетни и непълнолетни лица в районната прокуратура, разясни на учениците каква наказателна отговорност носят лицата, които не са навършили 18-годишна възраст и направи сравнение с пълнолетните. Тя разясни какви са европейските директиви при работа с непълнолетни и подчерта, че прокуратурата работи в унисон с тях. Прокурор Чинова се обърна към гостите, казвайки им, че трябва да имат пълно доверие на родителите и учителите си. Тя подчерта, че прокуратурата работи плътно с училищата и винаги има възможност да окаже помощ на всеки подрастващ, станал жертва на престъпно деяние.

След разговора с прокурор Чинова учениците станаха свидетели на презентация, свързана с киберпрестъпленията. По тази тема те дискутираха с прокурор Радостина Ганева. Тя разказа на гостите за най-честите видове компютърни престъпление и начините, по които подрастващи могат да бъдат манипулирани, за да станат жертви. Прокурор Ганева добави, че пострадалите много често са изнудвани от извършителите, поради което те трябва да бъдат изключително внимателни нa кого предоставят свои лични данни, пароли или снимки.

Излъчен бе и кратък филм, в който бяха показани реално начините за манипулация в интернет и как най-често действат компютърните измамници.

В края на срещата си с прокурорите учениците получиха възможност за свободен разговор и снимки с тях. На гостите бяха подарени и различни рекламни материали за съдебната власт, предоставени за целта от ВСС.