|Бургаски ученици получиха награди за участие в "Прочети ми приказка"
"Искам да ви благодаря за това, че през лятото отделихте от свободното си време, за да четете приказки на нашите малчугани. Това е прекрасно - първо, защото децата от детските ни градини много обичат някой да им чете приказки, които винаги завършват с поука, а и по този начин упражнявате нашия любим български език, като обогатявате своята култура. Затова ви благодарим с този ваучер, с който да закупите учебни помагала за новата учебна година. Пожелавам ви да получавате само шестици, за да имаме още поводи да ви награждаваме и да се гордеем с вас. Благодаря ви!“, сподели кметът Димитър Николов по време на официалната церемония.
Тази година учениците, които се включиха в образователната програма, бяха от 7. до 11. клас на бургаските училища. Участието им бе свързано с четене на любими приказки на малчуганите в бургаските детски градини на сянка в двора на детското заведение, като най-активни бяха децата от ППМГ "Акад. Никола Обрешков“ и ПГРЕ "Георги С. Раковски“.
Произведенията бяха осигурени от детските градини и бяха съобразени с учебната програма за съответната възрастова група, а четенията се провеждаха под ръководството на учител-настойник.
С инициативата Община Бургас цели да провокира детския интерес към приказките, които докосват сърцата не само заради интересните истории в тях, но и заради ценните поуки, които носят. Така се изграждат умения на децата в предучилищна възраст за активно слушане и съпреживяване, за развиване на въображението и емоционалната интелигентност.
