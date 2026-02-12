24 ученици, заедно с директора и двама учители от ПГЧЕ "Васил Левски“, преживяха един незабравим ден в сърцето на европейската демокрация – Европейския парламент в Страсбург. Те имаха честта да участват в сесия на Евроскола – програма, която превръща младите хора в активни граждани и им дава глас по теми, определящи бъдещето на Европейския съюз, съобщават от ръководството на гимназията. Участието стана възможно благодарение на всеотдайната и последователна работа на младшите и старшите посланици на училището в рамките на Програмата за училища посланици на Европейския парламент – доказателство, че активността, знанието и гражданската позиция имат значение.Темата на сесията – "Към силна социална Европа: амбицията на ЕС да сложи край на бедността и социалното изключване“ – предизвика дълбоки размисли, искрени дебати и смели позиции. Учениците не просто слушаха – те мислеха, аргументираха, защитаваха каузи и гласуваха, усещайки отговорността, която носи ролята на евродепутат.Срещата започна с вълнуващо приветствие от Роберта Мецола, председател на Европейския парламент – момент, който остави траен отпечатък у всички участници. Последва вдъхновяващ разговор с Фабиан Келер, член на Европейския парламент, както и среща с Данай Пападополу – експерт по европейските въпроси, които насърчиха младите хора да вярват в силата на активното гражданство.По време на симулацията учениците дискутираха ключови въпроси за съвременна Европа:• как да защитим демокрацията и нейните ценности;• как да се борим със социалното изключване и бедността;• каква социална политика искаме за Европа;• какви са предизвикателствата на миграцията;• равенството между половете и правата на жените;• климатичните промени и отговорността на всеки от нас;• достъпът до качествено образование като основа на бъдещето.Освен ценния опит, учениците създадоха нови приятелства с връстници от различни европейски държави, обмениха идеи и доказаха, че младите хора говорят един език – езика на ценностите, солидарността и надеждата.Сесията завърши тържествено с изслушване на Химна на Европа – "Ода на радостта“, който прозвуча като символ на единството, споделената отговорност и европейската идентичност. Благодарностите от страна на Фабиан Келер и участниците в Евроскола бяха признание за активното и достойно представяне на учениците от ПГЧЕ "Васил Левски“.След официалната програма младите посланици имаха възможност да се потопят в магията на Страсбург – град с вековна история и неповторим дух. Заедно със своите ръководители – Весела Иванова, директор на гимназията, Силвия Чалъкова, учител по философия и гражданско образование и Добринка Георгиева, учител по английски език, те разгледаха забележителности, направиха обиколка с корабче и научиха любопитни факти за личности като Гьоте, крал Луи XIV и много други.Благодарни и изпълнени с емоции, горди сме, че сме част от Програмата за училища посланици на Европейския парламент и от Програма Евроскола – преживяване, което оставя следа, вдъхновява и изгражда активни европейски граждани.Отговорници за изпълнението на програмите в училището са Силвия Чалъкова, Ваня Димчева-Констаниян и Десислава Стайкова-Маринова.