Бургаски ученици преживяха Европа отблизо
Темата на сесията – "Към силна социална Европа: амбицията на ЕС да сложи край на бедността и социалното изключване“ – предизвика дълбоки размисли, искрени дебати и смели позиции. Учениците не просто слушаха – те мислеха, аргументираха, защитаваха каузи и гласуваха, усещайки отговорността, която носи ролята на евродепутат.
Срещата започна с вълнуващо приветствие от Роберта Мецола, председател на Европейския парламент – момент, който остави траен отпечатък у всички участници. Последва вдъхновяващ разговор с Фабиан Келер, член на Европейския парламент, както и среща с Данай Пападополу – експерт по европейските въпроси, които насърчиха младите хора да вярват в силата на активното гражданство.
По време на симулацията учениците дискутираха ключови въпроси за съвременна Европа:
• как да защитим демокрацията и нейните ценности;
• как да се борим със социалното изключване и бедността;
• каква социална политика искаме за Европа;
• какви са предизвикателствата на миграцията;
• равенството между половете и правата на жените;
• климатичните промени и отговорността на всеки от нас;
• достъпът до качествено образование като основа на бъдещето.
Освен ценния опит, учениците създадоха нови приятелства с връстници от различни европейски държави, обмениха идеи и доказаха, че младите хора говорят един език – езика на ценностите, солидарността и надеждата.
Сесията завърши тържествено с изслушване на Химна на Европа – "Ода на радостта“, който прозвуча като символ на единството, споделената отговорност и европейската идентичност. Благодарностите от страна на Фабиан Келер и участниците в Евроскола бяха признание за активното и достойно представяне на учениците от ПГЧЕ "Васил Левски“.
След официалната програма младите посланици имаха възможност да се потопят в магията на Страсбург – град с вековна история и неповторим дух. Заедно със своите ръководители – Весела Иванова, директор на гимназията, Силвия Чалъкова, учител по философия и гражданско образование и Добринка Георгиева, учител по английски език, те разгледаха забележителности, направиха обиколка с корабче и научиха любопитни факти за личности като Гьоте, крал Луи XIV и много други.
Благодарни и изпълнени с емоции, горди сме, че сме част от Програмата за училища посланици на Европейския парламент и от Програма Евроскола – преживяване, което оставя следа, вдъхновява и изгражда активни европейски граждани.
Отговорници за изпълнението на програмите в училището са Силвия Чалъкова, Ваня Димчева-Констаниян и Десислава Стайкова-Маринова.
