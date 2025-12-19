Ученици от Професионалната гимназия по химични технологии "Акад. Н. Д. Зелинский“ раздадоха днес подаръци, усмивки и искрено коледно настроение на децата от Центъра за специална образователна подкрепа, намиращ се на ул. "Вардар“.От своя страна децата от Центъра поздравиха своите гости със стихотворения, посветени на идващите коледни и новогодишни празници, след което отвориха подаръците и редиха пъзели и конструктори заедно с учениците от 9, 10 и 11 клас на гимназията по химични технологии.На събитието днес присъстваха директорът на ПГХТ "Акад. Н. Д. Зелинский“ Маргарита Видева, зам.-директорът Добрин Петков, директорът на ЦСОП Валя Мантарева, учители от училището и специалистите от Центъра.Директорът на ЦСОП Валя Мантарева и екипът на Центъра за социална образователна подкрепа изразиха своята благодарност към ръководството на гимназията, учениците, класните им ръководители, както и към всички учители и родители на училището, които подкрепиха инициативата и помогнаха Коледата да бъде по-светла за децата в нужда.Подаръците бяха закупени със средства, събрани по време на Коледния благотворителен базар, организиран от училището, който се проведе на 11 и 12 декември във фоайето на гимназията и събра десетки съмишленици около каузата за подкрепа на деца със специални образователни потребности, които се потопиха в коледния дух сред аромат на домашни вкусотии и разнообразие от ръчно изработени изненади, като всяка закупена вещ се превърна в малък жест с голямо значение.В коледния благотворителен базар бяха включени и красиви коледни картички, предварително изработени от учениците от 11. "б“ клас с класен ръководител Пенка Славова и лъчезарните деца от Центъра.Инициативата е част от усилията на училището да възпитава у младите хора съпричастност, социална отговорност и активна гражданска позиция, а чрез личното участие на учениците – от съвместната творческа работа до днешното раздаване на подаръците – каузата се превърна в истински празник на добротата.