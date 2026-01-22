Вълнуващ и нестандартен подарък поднесоха учениците от 12 А клас, специалност "Екология и опазване на околната среда“ на ПГХТ "Акад. Н. Д. Зелинский“, на своята класна ръководителка – Виолета Владимирова, за рождения й ден. По време на театралната постановка "Гераците" на ДТ "Сава Огнянов" – Русе, в Културен дом НХК, те реализираха внимателно подготвена и предварително съгласувана с актьорския състав и режисьора изненада, която превърна театралната вечер в незабравим спомен.В края на спектакъла две от ученичките излязоха на сцената, за да поднесат цветя на актьорите от името на кмета и да изразят благодарност за силното и въздействащо театрално преживяване. След това се обърнаха към публиката с молба за аплодисменти по повод рождения ден на своята класна и отправиха призив целият клас да се качи на сцената. Пред развълнуваната публика учениците поканиха г-жа Владимирова при тях, за да ѝ зададат "много важен въпрос“ – поканата да бъде техен придружител на абитуриентския бал.Изживяването бе емоционално и въздействащо както за учителката, така и за публиката в залата. Учениците обмислили внимателно жеста си, убедени, че именно театралната сцена и класическата българска литература са най-подходящият и смислен начин да отправят поканата си към своя учител по български език и литература.С този жест абитуриентите от 12 А клас показаха уважение, креативност и признателност към своя преподавател, превръщайки поканата за бал в истински празник на духа, изкуството и връзката между учител и ученици.