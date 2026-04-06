По повод международния ден на детската книга учениците от ОУ "Любен Каравелов" поставиха началото на литературното си участие в Похода на книгите. За поредна годинa с желание, креативност и любознание, се включват в Кампанията за насърчаване на детското четене.

Откриването отбелязаха с наколко събития. Вълнуващо премина награждаването на отличилите се в училищния конкурс за видео рецитиране на стихотворение на Ран Босилек. Събитието бе по повод 140 години от рождението на автора. Издателска къща " Знаци" осигури наградите и бяха връчени от Румяна Емануилиду.

В Дома на писателя се състоя среща на учениците от 7. клас и поетесата Лилия Христова под надслов " Полети, пролети..." Авторката разказа за пътя на своите книги, за вдъхновението, за процеса на писане и редактиране, а учениците рецитираха нейни стихове.

Срещата показа, че интересът към съвременната българска поезия остава жив и естествен. Учениците не просто слушаха, а разговаряха, питаха, търсеха смисъл в думите на авторката – доказателство, че когато литературата срещне младите хора отблизо, тя намира своя път към тях.

Диана Фъртунова, журналист и писател, гостува на 2.г клас с детската си " Книжка с компютърна мишка", по която децата направиха кратка драматизация и изпяха песничка. Разговорите бяха изключително интересни и децата осъзнаха колко е важно и приятно да четеш и да играеш сред природата, а не да прекарваш свободното си време пред екрана.

Четвъртокласниците от целоднневно обучение се сращнаха с Теодора Пападопулова и нейните "Училищни истории". Срещата премина под знака на усмивките и приятен диалог. Всяка година учениците от ОУ" Любен Каравелов" посещават библиотечен урок в НЧ" Любен Каравелов" по повод Похода на книгите. По интригуващ и запомящ се начин Валентина Кънева отваря врати към живота и творчеството на различни автори. Тази година срещата бе с любимия на поколения малки и големи – Ран Босилек. Учениците от 4.в клас, вдъхновени от патиланските истории, обсъдиха идеи и започнаха изграждането на табло на хумора.

В рамките на Похода на книгите са предвидени много срещи с автори, литературни събития, изяви, четене и обсъждане на книги. Най-очакваният литературен април е сцена за изява на всеки клас и важно събитие в живота на ОУ" Любен Каравелов".