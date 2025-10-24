ЗАРЕЖДАНЕ...
Бургаски ученици се запознаха с работата на Военноморските ни сили
Посещението бе проведено в рамките на проект, чиято цел е запознаване на учениците с различни професии и възможности за кариерно развитие.
По време на визитата учениците бяха запознати с основните дейности и отговорности на кадровите военнослужещи, както и със специфичните роли на офицери, старшини, матроси, експерти/финансисти и юрисконсулти.
Децата получиха информация относно необходими умения, знания и лични качества за работа във Военноморските сили, както и насоки за кандидатстване след средно образование.
Учениците проявиха активност, задаваха въпроси и демонстрираха интерес към професионалната реализация в сектор "Сигурност и отбрана“.
Посещението допринесе за повишаване на мотивацията им, както и за по-широкото им разбиране за възможностите за бъдещо развитие.
Ръководството на ОУ "Христо Ботев“ изразява своята благодарност към командването на в. ф. 54 950-Бургас за проявената ангажираност, съдействие и професионално отношение при провеждане на дейността.
