Ученици от VI и VII клас на ОУ "Христо Ботев“, кв. "Сарафово“, придружени от преподаватели и ръководители по проект "Кариерно ориентиране“, посетиха военно формирование 54 950 -Бургас.Посещението бе проведено в рамките на проект, чиято цел е запознаване на учениците с различни професии и възможности за кариерно развитие.По време на визитата учениците бяха запознати с основните дейности и отговорности на кадровите военнослужещи, както и със специфичните роли на офицери, старшини, матроси, експерти/финансисти и юрисконсулти.Децата получиха информация относно необходими умения, знания и лични качества за работа във Военноморските сили, както и насоки за кандидатстване след средно образование.Учениците проявиха активност, задаваха въпроси и демонстрираха интерес към професионалната реализация в сектор "Сигурност и отбрана“.Посещението допринесе за повишаване на мотивацията им, както и за по-широкото им разбиране за възможностите за бъдещо развитие.Ръководството на ОУ "Христо Ботев“ изразява своята благодарност към командването на в. ф. 54 950-Бургас за проявената ангажираност, съдействие и професионално отношение при провеждане на дейността.