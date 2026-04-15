Ученици от СУ "Йордан Йовков“ участваха в симулативен наказателен процес, проведен по случай Дни на отворените врати в Окръжен съд - Бургас и Районен съд - Бургас, които съвпадат с 16 април - Деня на Конституцията и професионален празник на българските юристи.

Инициативата даде възможност младежите да се запознаят отблизо с работата в съдебната система и с протичането на едно реално съдебно заседание.

Всички младежи имаха роли, които изиграха с голямо желание и интерес. Казусът им бе свързан с грабеж. В ролята на подсъдим влезе Маноел Димитров. Съдебен състав - Дефне Исметова и Пресияна Папанчева, ръководен от Председател - Моника Николова, която изслуша страните по делото и ръководеше процеса. Както в реалните дела, обвиненият се защитаваше от адвокат - Елица Танчева, а обвинението се поддържаше от прокурор - Александър Моллов . Процесът не мина и без свидетели - Тервел Василев, Виктория Иванова и Дона Боянова. Съдебна охрана също бе представена с голямо желание от Ивелина Младенова и Габриела Митрева.

Съдия Иванова насочваше и разясняваше на учениците ключовите моменти от съдебната процедура. Помощ им оказа и Христо Кръстев – техен учител, който преподава по специализираната паралелка "Съдебна администрация“, професия "Съдебен служител“ на учебното заведение, която е и единствената такава в Бургаска област. Основната цел на събитието бе повишаване на правната култура сред младите хора и изграждане на доверие към правосъдието.

Младежите получиха подаръци и благодарствени грамоти от страна на двата съда. Сред публиката бяха съученици на децата от СУ "Йордан Йовков“, както и ученици от IX А клас от НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров“.

Ментор на участниците бе съдия Станимира Иванова от Окръжен съд - Бургас. В зала присъстваха съдия Десислава Динкова и Диана Мицканова-Лазарова от Окръжен съд - Бургас, както и съдия Анатоли Бобоков - зам.-председател на Районен съд - Бургас.