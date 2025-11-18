Децата от 2 А клас от СУ "Константин Петканов" в община Бургас спечелиха приза "най-рециклиращ клас“ в кампанията "Екоклас 2025“. Те събраха 66 килограма пластмасови бутилки и алуминиеви кенове, като в продължение на месец събираха вкъщи всички опаковки от напитки, смачкваха ги и ги предадоха за рециклиране в двора на училището.В напреварата се включиха 11 училища и бяха събрани 4,5 тона отпадъци, които ще бъдат рециклирани в нови опаковки, дрехи, мебели или стоки за бита.В категорията училище събрало най-много рециклируеми материали на брой ученици –победител е ОУ "Пейо К. Яворов" с 697 ученици, събрали общо 766 килограма.Победителите за Община Бургас в категория клас, събрал най-големо количество ще получат:• Ваучери за образователната платформа Уча.се за всички деца от класа• Подаръци от Unilever за всички деца от класа• На гости на младежите от 10 б беше инфлуенсъра Боян Тодоров, известен също като @redboybg, който направи едночасова фен среща с тях, в която те отговаряха на въпроси за рециклирането, разделното събиране и опазването на природата. Видеа от срещата ще бъдат публикувани в социалните мрежи. Победителят в категория училище събрало най-много рециклируеми отпадъци на брой ученик ОУ "Пейо К. Яворов" - ще получат:• комплект почистващи продукти за училището от Unilever, достатъчни за 1 година.Ваучери за Уча.се ще бъдат изпратени и до един клас победител във всяко участващо училище. Пълното класиране и правила на кампанията можете да видите тук https://www.ecopack.bg/bg/ekoklas-2025.Резултатите на всеки клас бяха измерени на място в двора на всяко училище на 13 и 14 ноември 2025 г. Кампанията е насочена към училищата и има за цел да информира и мотивира учениците и техните семейства да събират разделно пластмасови бутилки и алуминиеви кенове за рециклиране и така да помогнат за опазване на околната среда и чистотата на природата и на града, в който живеят.Есенното издание на ЕКОКЛАС 2025 се организира от ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ под надслов "Кажи на вашите да рециклират!“ в партньорство с общините Бургас, Пловдив, Пазарджик, Русе, Видин и Червен бряг. В пролетното издание на "ЕКОКЛАС“ в кампанията се включиха учениците от Хасково, Димитровград, Монтана и Шумен и събраха над 12 000 килограма пластмасови бутилки и алуминиеви кенове за рециклиране.Кампанията ЕКОКЛАС 2025 е инициирана от най-голямата организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки – ЕКОПАК България. Тя се провежда в партньорство с водещата онлайн образователна платформа в България - Уча.се.