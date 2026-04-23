Професията прокурор, съдия или съдебен служител не е просто кариерен път, а мисия за отстояване на истината с почтеност, професионализъм, мъдрост и морал. Така районните прокурори от Бургас Радостина Ганева и Божидара Мартинова се обърнаха към учениците от ОУ "Св. св. Кирил и Методий“ - с. Добра поляна, ОУ "Н. Й. Вапцаров“ - с. Планиница и ОУ "Климент Охридски“ - с. Дъскотна, общ. Руен, които за първи път имаха възможност да се запознаят отблизо с реални казуси от работата на магистратурата и да придобият по-ясна представа за нейната роля в мисията за отстояване на справедливостта и върховенството на закона.

Прокурорите Ганева и Мартинова преведоха учениците през тънкостите на правото и по достъпен начин разясниха сложността на юридическите норми и тяхното приложение в реалния живот.

В продължилото повече от час практическо занятие магистратите дадоха възможност на учениците да участват активно в обсъждането на конкретни ситуации, свързани с прилагането на закона, и в детайли разясниха престъплението, неговите правни последици и значението на спазването на законността в обществото. Децата проследиха целия път - от подаването на жалба до образуването на наказателно дело и внасянето му в съда. И с изключително внимание и неподправен интерес слушаха зам.-административния ръководител на Районната прокуратура в Бургас Кери Дюлгерска, която акцентира върху водещата роля на прокуратурата- господар в досъдебното производство.

Под вещото ръководство на прокурорите Радостина Ганева и Божидара Мартинова с много вълнение децата взеха участие в симулативен съдебен процес.

Учениците влязоха в ролите на съдии, съдебни заседатели, прокурори, адвокати, съдебен секретар, вещи лица, подсъдим, пострадал, свидетели и съдебна охрана. Така за пръв път се докоснаха до реалната динамика на съдебната зала - там където буквата на закона, се превръща в акт на справедливост.

Инициативата е подкрепена от ръководството на Районна прокуратура – Бургас, чиято дългосрочна стратегия е насърчаване на правната култура сред подрастващите. И е част от проекта "Информираност и активност за будни малки общности“ на сдружение "Прима Клас“.