Бургаски ученици завоюваха отличия в далечна Австралия
©
Отборите на ОУ "Александър Георгиев-Коджакафалията" и Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации се конкурираха с над 2000 ученици от 15 държави. Децата са оценявани от от международно жури по няколко критерия, основните от които са свързани с техническо изпълнение, иновативност, креативна концепция и работа в екип.
Децата от ОУ "Александър Георгиев-Коджакафалията“ постигна отлични резултати в категориите за прогимназиален етап. В категория Creative Movie Junior Лъчезар Георгиев (5-и клас) и Тома Томов (6-и клас) заеха второ място, за което заслужиха сребърното отличие. В категория Creative Idea Junior Анислава Касърова (7-и клас) и Веселина Апостолова (6-и клас) бяха отличени с Technical Award, присъждана за високо ниво на технологично изпълнение. Ментори на отбора са Грета Стоянова и Таня Сребрева.
Със значим успех се представи и Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации - Бургас, която участва с екип от седем ученици и ментор Калоян Тотев. В категория Creative Movie - Senior Димая Нонева и Жаклин Янкова спечелиха Technical Award, с което получиха международно признание за своята креативност, техническа подготовка и цялостно изпълнение на проекта.
Реализацията на участието беше осъществена с подкрепата на програма "Бургаски деца".
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Откриха 11-годишно дете от Бургас, обявено за общодържавно издирв...
20:15 / 21.12.2025
Дядо Коледа, Снежанка и елфчетата пристигат в Бургас
16:29 / 19.12.2025
Бургаски ученици раздадоха подаръци и усмивки на децата от Център...
14:51 / 19.12.2025
Мащабен проект събира три социални услуги под един покрив в Бурга...
14:19 / 19.12.2025
З0 семейства получиха ваучери и хранителни пакети преди празницит...
13:17 / 19.12.2025
Подготовката за Giro d'Italia тече с пълна сила
12:23 / 19.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.