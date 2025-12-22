Бургаски ученици постигнаха страхотни резултати ма Международната олимпиада по роботика, (IRO 2025), която се провежда между 17 и 22 декември в Голд Коуст, Австралия.Отборите на ОУ "Александър Георгиев-Коджакафалията" и Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации се конкурираха с над 2000 ученици от 15 държави. Децата са оценявани от от международно жури по няколко критерия, основните от които са свързани с техническо изпълнение, иновативност, креативна концепция и работа в екип.Децата от ОУ "Александър Георгиев-Коджакафалията“ постигна отлични резултати в категориите за прогимназиален етап. В категория Creative Movie Junior Лъчезар Георгиев (5-и клас) и Тома Томов (6-и клас) заеха второ място, за което заслужиха сребърното отличие. В категория Creative Idea Junior Анислава Касърова (7-и клас) и Веселина Апостолова (6-и клас) бяха отличени с Technical Award, присъждана за високо ниво на технологично изпълнение. Ментори на отбора са Грета Стоянова и Таня Сребрева.Със значим успех се представи и Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации - Бургас, която участва с екип от седем ученици и ментор Калоян Тотев. В категория Creative Movie - Senior Димая Нонева и Жаклин Янкова спечелиха Technical Award, с което получиха международно признание за своята креативност, техническа подготовка и цялостно изпълнение на проекта.Реализацията на участието беше осъществена с подкрепата на програма "Бургаски деца".