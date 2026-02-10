Голяма гордост за Бургас е участието на цели три училища от града в престижния национален форум "Архипелаг от таланти“. Това са СУ "Добри Чинтулов“, СУ "Димчо Дебелянов“ и ОУ "Елин Пелин“. Заедно с още 15 училища с профили по изкуства, обединени в СУПРИМ (Сдружение на училищата с разширено, профилирано изучаване на музика), те станаха част от впечатляващия концерт-спектакъл.Сцената на Националния дворец на културата събра над хиляда ученици от цялата страна. Младите таланти представиха частица от магията на своя роден край и своите училища, доказвайки, че изкуството е универсален език, който обединява. С изпълненията си те показаха високо ниво на професионализъм, дисциплина и сценична култура.Празникът на изкуствата беше открит от гайдарски оркестър в сборна формация с участието на ученици от СУ "Добри Чинтулов“ – Бургас, СУ "Сава Доброплодни“ – Шумен, СУ "Любен Каравелов“ – Пловдив, СУ "Екзарх Антим I“ и 144. СУ "Народни будители“ – София.Събитието, което обедини 19 училища, разнообразни стилове и богато фолклорно наследство, се превърна в истински празник на таланта, труда и българския дух.