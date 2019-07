Бургаски зам.-кмет ще рецитира в тандем с поетесата Маргарита Петкова

© Поетичната книга "Яворов и морето" е двуезично издание на френски и на български език. Стихосбирката ще бъде представена днес в Културен център "Морско казино" (зала "Георги Баев") от 18.30 часа, благодарение на Община Бургас, ВТУ "Кирил и Методий" и д-р Васил Костадинов.



Заедно с Маргарита Петкова, Керана Ангелова и Добромир Банев, до тях ще застане още един човек на перото. Това е зам.-кметът по здравеопазване, социални дейности и спорт на община Бургас - поетът д-р Лорис Мануелян. В тандем с Маргарита Петкова, ще чуем от двамата "Арменци" на български и на френски език.



Стихове на Яворов от анхиалския му период ще бъдат представени на още два езика - английски и чешки, в изпълнение на доц. д-р Ярмила Даскалова и проф. Николай Даскалова.



Събитието ще премине под песните на "лилавия цвят" на българската поп музика - Ирина Флорин.



Стихосбирката "Яворов и морето" се издава по случай 120 години от пристигането на Пейо К. Яворов в град Анхиало (1899). Изданието е двуезично и съдържа 20 поетични творби на български и на френски език, по проект на журналиста Стоян Тончев от Поморие.



За близо 10 години творчески път Яворов създава малко над 170 поетически текста. Както отбелязват негови изследователи, само за година време в Анхиало (1899 - 1900) музата е била твърде щедра към поета, защото една трета от своя потенциал той развива именно там. Пребиваването в Анхиало (Поморие) е най-плодотворният период за Пейо К. Яворов. В Анхиало е всъщност истинският творчески дебют на поета чрез поемата "Калиопа", изпратена в края на 1899 г. до редакцията на списание "Мисъл". В Анхиало са създадени близо 50 текста, между които три поеми ("Калиопа", "Градушка" и "Забравена") и два цикъла ("Есенни мотиви" и "Нотата"). Колкото и да сравняваме, друга такава продуктивна година няма да открием в поетическата биография на Яворов, пише проф. д-р Цветан Ракьовски. А големият български поет акад. Валери Петров ще възкликне: "Какво чудо е наистина Яворов! Просто смайващ е за мене фактът, че един роден и пораснал далеч от културния център на страната пощенски служител е могъл - и то по онова време и съвсем в началото на пътя си - да създаде поетически бисери като тези, проблеснали за младия Пейо в морето на тогавашния Анхиало."



Преводач на стихосбирката "Яворов и морето" е Атанас Ванчев дьо Траси, а предговорът към нея е от доц. д-р Ярмила Даскалова от Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий".



Поетът и преводач Атанас Ванчев дьо Траси е роден в Хасково. Още по време на социализма напуска България и се установява във Франция, където до днес живее в столицата Париж. Той е член на Европейската академия за наука, изкуство и литература, Българската академия на науките и изкуствата, Бразилската академия на литературата и е носител на френски и международни литературни награди, една от които е световната награда за поезия "Солензара". Носител е на "Златната роза" на френската поезия, на наградата "Стендал" на Министерството на външните работи на Франция и на сребърния орден за поезия "Франсоа Коне". Освен това Атанас Ванчев дьо Траси е доктор хонорис кауза на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - Велико Търново, почетен гражданин е на Хасково и е удостоен с наградата "Александър Паскалев" за цялостен принос в областта на литературата. Автор е на над 70 сборника със стихотворения, които са преведени на 25 езика. Самият той е превел над 50 поети от целия свят, лауреат е на Френската академия на безсмъртните и е президент на Световното движение на поетите, носител е на орден "Стара планина" - първа степен. Завършил е френска филология в Софийския университет, а след това продължава образованието си в Сорбоната - френска литература, старогръцка поезия и философия.



Атанас Ванчев дьо Траси е номиниран за носител на Нобеловата награда за литература за 2019 година от над 300 поети от цял свят и университети, от Българската академия на науките и изкуствата, от ректора на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" проф. д-р Христо Бонджолов и Международната асоциация на поетите (Бразилия).



Авторът на предговора на "Яворов и морето" е доц. д-р Ярмила Даскалова. Тя е доцент по английска литература 19-21 в. във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий," катедра "Англицистика и американистика". Преподава Британски романтизъм, постромантизъм и модернизъм. Има множество публикации у нас и в чужбина. Последната й книга "Литературни двойки" ("Literary Pairs in Comparative Readings across National and Cultural Divides") излиза във Великобритания в академичното издателство Cambridge Scholars Publishing през 2018 г.



Има публикувани две самостоятелни поетически книги: "Омагьосани кръгове" - лирика и "Проклятието на българката. Самодивскo цвете", драма в стихове и драматична балада.



Носител е на две първи награди за преводна лирика от Съюза на преводачите в България.