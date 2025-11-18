Бургаски заместник-кмет посрещна посланика на Виетнам в България
Заместник-кметът по "Стратегическо развитие, екология, дигитализация и адаптация към климатичните промени“ Весна Балтина посрещна посланика на Виетнам в България Н. Пр. г-жа Нгуен Тхи Мин Нгует.
По време на разговора беше подчертано, че Бургас е отворен за активно сътрудничество с Виетнам в различни области – образование, логистика, инфраструктура, пристанищни и морски връзки, иновации, екология и управление на отпадъците, включително и в сферата на изкуствения интелект, природните науки и медицината.
"Особено ни радва фактът, че Бургас гледа към партньорство с Виетнам на толкова много нива. Провеждащият се днес Българо-виетнамски бизнес форум в Бургас е важна крачка към по-интензивни икономически отношения“, подчерта Нейно превъзходителство и изрази надежда за по-тясно сътрудничество с виетнамски градове в близка перспектива.
Акцент в разговорите беше поставен върху стратегическите цели на Бургас за задържане на младите хора в града чрез разкриване на нови работни места, привличане на инвеститори и развитие на високотехнологични индустрии.
Зам-кметът Балтина постави специален фокус върху възможностите за студентски обмен и обучение на млади хора от Виетнам в бургаските университети, както и за реализиране на съвместни образователни програми.
Посланикът информира, че град Хай Фонг, който има интерес към Бургас, доскоро традиционно морски център в Северен Виетнам – вече се развива като голям индустриален хъб, което открива допълнителни възможности за партньорства с Бургас.
Обсъдена беше и темата за улеснените пътувания – безвизов престой до 35 дни, което би стимулирало туризма, туроператорските програми и чартърните полети.
Двете страни се обединиха около идеята за организиране на "Дни на Виетнам“ в Бургас – с кулинарни събития, културни прояви и инициативи за популяризиране на виетнамските традиции и изкуства.
На срещата присъстваха и Тодор Демирков, Председател на БТТП и Ивелина Стратева, Директор " Икономика и стопански дейности" в Община Бургас.
