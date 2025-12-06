Бургаските музеи с вход свободен днес
В Етнографския музей на ул. "Славянска“ № 69 гостува изложбата "Медникарството – древно и вечно“, която представя богатството на медникарския занаят, разнообразието от изящни медни съдове и тяхната употреба в бита.
В Историческия музей на ул. "Лермонтов“ № 31 посетителите ще могат да разгледат тематичната изложба "От свети Никола до дядо Коледа“, проследяваща как образът на светеца – покровител на моряците, постепенното се превръща в Дядо Коледа.
Археологическият музей на ул. "Богориди“ № 21 посреща посетители с изложбт "Спомени от Античността. Лесескепра – жрицата от Анхиало“, в която са представени резултатите от спасителното археологическо проучване, проведено преди 50 години в некропола на древно Анхиало.
В Природонаучния музей на ул. "К. Фотинов“ № 30 любознателните жители и гости на морския град ще се запознаят с "Черно море – уникално и непознато“. Изложбата разкрива богатството на черноморската флора и фауна и любопитни факти за черноморските екосистеми.
Всички експозиции на РИМ – Бургас ще бъдат отворени с вход свободен от 09:00 до 17:00 часа.
Традиционният ритуал по освещаване на Никулденската трапеза ще се проведе днес от 11:00 часа в градинката до "Часовника“, където бургаското духовенство ще освети обредната Никулденска трапеза, а кметът на града ще разчупи празничния никулденски хляб.
