По повод празника на Бургас – Никулден, Регионален исторически музей – Бургас ще посреща посетители с вход свободен във всичките си четири експозиции. На 6 декември бургазлии и гостите на града ще могат да разгледат постоянните експозиции, както и гостуващи и тематични изложби.В Етнографския музей на ул. "Славянска" № 69 гостува изложбата "Медникарството – древно и вечно", която представя богатството на медникарския занаят, разнообразието от изящни медни съдове и тяхната употреба в бита.В Историческия музей на ул. "Лермонтов" № 31 посетителите ще могат да разгледат тематичната изложба "От свети Никола до дядо Коледа", проследяваща как образът на светеца – покровител на моряците, постепенното се превръща в Дядо Коледа.Археологическият музей на ул. "Богориди" № 21 посреща посетители с изложбт "Спомени от Античността. Лесескепра – жрицата от Анхиало", в която са представени резултатите от спасителното археологическо проучване, проведено преди 50 години в некропола на древно Анхиало.В Природонаучния музей на ул. "К. Фотинов" № 30 любознателните жители и гости на морския град ще се запознаят с "Черно море – уникално и непознато". Изложбата разкрива богатството на черноморската флора и фауна и любопитни факти за черноморските екосистеми.Всички експозиции на РИМ – Бургас ще бъдат отворени с вход свободен на 6 декември от 09:00 до 17:00 часа.Традиционният ритуал по освещаване на Никулденската трапеза ще се проведе на 6 декември от 11:00 часа в градинката до "Часовника", където бургаското духовенство ще освети обредната Никулденска трапеза, а кметът на града ще разчупи празничния никулденски хляб.