|Бургаските музеи с вход свободен за ученици на 15 септември
• Археологически музей – бул. "Алеко Богориди“ 21
• Природонаучен музей – ул. "Константин Фотинов“ 30
• Исторически музей – ул. "Лермонтов“ 31
• Етнографски музей – ул. "Славянска“ 69
Инициативата цели да направи празничния ден още по-специален за учениците и да даде вдъхновяващо начало на новата учебна година.
