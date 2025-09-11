Бургаските музеи с вход свободен за ученици на 15 септември

© По повод 15 септември – първия учебен ден, Регионален исторически музей – Бургас кани всички ученици да посетят безплатно експозициите на музея. На 15 септември четирите експозиции на РИМ – Бургас ще бъдат с вход свободен за ученици:



• Археологически музей – бул. "Алеко Богориди“ 21



• Природонаучен музей – ул. "Константин Фотинов“ 30



• Исторически музей – ул. "Лермонтов“ 31



• Етнографски музей – ул. "Славянска“ 69



Инициативата цели да направи празничния ден още по-специален за учениците и да даде вдъхновяващо начало на новата учебна година.