|Бургаските писатели напът да останат в своя дом още 10 години
Постройката на ул. "Вола" 3 е собственост на Общината от 2005 г., а от 01.10.2015 г. е дадена на Сдружението за срок от 120 месеца, а сега изглежда желанието на градоначалника е периодът да бъде удължен с още 10 години. В бургаските културни среди мястото е познато като Дом на писателя.
Още през май председателят на УС на Сдружението - писателят и сценарист Николай Фенерски, е изпратил писмо до Общината с искане за сключване на нов договор за безвъзмездно ползване.
Към днешна дата в Дома на писателя членуват над 70 бургаски писатели и поети, които присъстват активно в културния живот на Бургас. Място е познато като кът за представяне на нови книги, литературни четения, срещи с читатели и други мероприятия.
