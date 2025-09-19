Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
Бургаските писатели напът да останат в своя дом още 10 години
Автор: Николай Парашкевов 13:46Коментари (0)65
©
Кметът на Бургас Димитър Николов е изпратил докладна записка до Общинския съвет, с която да се придвижи учредяването на безвъзмездно право на ползване на сградата, в която се помещава Сдружението с нестопанска цел "Бургаска писателска общност" за следващите 10 години, видя "Фокус".

Постройката на ул. "Вола" 3 е собственост на Общината от 2005 г., а от 01.10.2015 г. е дадена на Сдружението за срок от 120 месеца, а сега изглежда желанието на градоначалника е периодът да бъде удължен с още 10 години. В бургаските културни среди мястото е познато като Дом на писателя.

Още през май председателят на УС на Сдружението - писателят и сценарист Николай Фенерски, е изпратил писмо до Общината с искане за сключване на нов договор за безвъзмездно ползване.

Към днешна дата в Дома на писателя членуват над 70 бургаски писатели и поети, които присъстват активно в културния живот на Бургас. Място е познато като кът за представяне на нови книги, литературни четения, срещи с читатели и други мероприятия.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Бургас е част от световния Park(ing) Day
11:21 / 19.09.2025
360° камера позволява да наблюдаваме Атанасовското езеро в реално...
11:03 / 19.09.2025
Затварят кръстовище в Бургас заради ВиК ремонт
10:25 / 19.09.2025
Аварии спират водата на различни места в Бургаско днес
10:15 / 19.09.2025
Атака на полицията в "Победа"! Има много арестувани!
09:20 / 19.09.2025
"Задържане под стража" за прокурорския син Маджаров, хванат с 50 ...
20:50 / 18.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Сашо Кадиев и Деси Стоянова отново заедно
12:58 / 17.09.2025
Билетът за градския транспорт в Бургас поскъпва
14:41 / 17.09.2025
Превръщат Жабарника на "Тройката" в сцена за съвременно изкуство
11:30 / 18.09.2025
Вижте видео от екшъна в Морската градина на Бургас!
16:44 / 17.09.2025
Изправен ли е и Бургас пред водна криза?
14:38 / 17.09.2025
Област в Бургас е обявена за защитена територия
19:22 / 17.09.2025
Семейство с три деца от България може да получава около 3350 евро месечно от социални помощи и покриване на наем
15:13 / 18.09.2025
Актуални теми
Колективната отбрана на Европа
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Водна криза
България и Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: